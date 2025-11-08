La Municipalidad avanza en la pavimentación de Güemes y Roca

La Municipalidad de Roldán avanza con las obras de pavimentación en dos arterias importantes de la ciudad: Güemes y Roca.

Los trabajos se ejecutan en el marco del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, que contempla la pavimentación con hormigón de 45 cuadras.

Según informaron desde el municipio, calle Güemes presenta un estado de avance cercano al 70%, mientras que Roca ya registra un 50% de progreso en su ejecución.

Desde la Subsecretaría de Obras Públicas adelantaron que, una vez concluidos estos frentes, el municipio continuará con las calles transversales entre Güemes y Lamadrid (San Juan, Santa Fe, Jujuy y Maciel), dando continuidad al plan integral de pavimentación urbana.