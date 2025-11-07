Una buena causa: juntan fondos para que un ciclista roldanense pueda ser intervenido quirúrgicamente en Rosario

Con el objetivo de reunir los fondos necesarios para una operación a realizarse en Rosario, familiares y allegados del deportista roldanense Leonardo Maidana emprendieron una movida solidaria. Un grupo de amigos organiza su rifa con tres premios, todos ellos elementos para bicicletas y ciclistas, y también se puede colaborar a través de un alias.

“Tuvo una cirugía hace 20 días por una litiasis renal. Le colocaron un catéter doble J, aunque la operación salió mal y debieron intervenirlo dos veces. Ahora hay que retirar el catéter, pero los médicos utilizan una práctica de alta complejidad”, contó Melina Batalla, en contacto directo con Leonardo, a El Roldanense. Es una máquina que emplea láser verde y hay solo dos entidades que lo hacen en la ciudad de Rosario”, añadió.

La nueva intervención tiene un costo de u$d 2.000. “No se trata de que IAPOS no quiera cubrir la intervención, sino que los cirujanos urólogos deciden cobrar aparte. Es una cantidad de plata que obviamente no tenemos”, explicó. “Decidimos hacer una rifa junto a Fernando Beltramo, ciclista de Funes, una venta de pollos y otras cosas para ver si podemos llegar al objetivo”, argumentó.

Cada número para participar de la rifa y ayudar a la causa vale $2.000. Los interesados deben transferir el dinero al alias leonardo.439.digo.mp, a nombre de Leonardo Guillermo Maidana, y enviar el comprobante al número 341-6899880 para que se le asignen los números correspondientes. “Toda ayuda es bienvenida, hay un montón de gente participando o colaborando con dinero”, describió Melina.