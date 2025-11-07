Fiesta de disfraces: se espera un gran marco de público y habrá un sofisticado operativo de seguridad

Tras un año de parate, este sábado regresa la Fiesta de Disfraces, uno de los eventos más convocantes de la ciudad. Ante el gran marco de público que se espera para la celebración, la organización dispuso un operativo de seguridad especialmente pensado para la ocasión. El dispositivo empezará a las 20 horas del sábado y se extenderá hasta las 08 del domingo.

Según pudo saber El Roldanense, la fiesta contará con 80 efectivos policiales en las inmediaciones y en el interior del lugar, y 25 agentes de seguridad privada dentro del predio. También trabajará la Central de Monitoreo durante todo el transcurso del evento, y ocho guardias urbanos estarán enfocados únicamente en el control del tránsito.

Habrá cortes de calles de 20 horas del sábado a 06 horas del domingo en Tilcara y Buenos Aires, Buenos Aires y Pellegrini, San Lorenzo y López, Córdoba y Pellegrini, Córdoba y López, y Pellegrini y Laprida. Después de la fiesta, la Agencia de Seguridad Vial hará controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en ingresos y egresos.

Cabe recordar que el evento comenzará a las 20 horas con actividades para toda la familia. La primera parte culminará a las 23:30 y, a partir de las 00:30, empezará la fiesta de disfraces propiamente dicha. Habrá un gran line up de DJ’s y food trucks con comida rápida, junto con la presencia de marcas reconocidas como Brahma y Fernet Branca.