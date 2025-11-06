Ningún perejil: la persecusión que empezó en Roldán terminó con la detención de un narco buscado desde junio

Un despliegue policial culminó con la detención de un hombre con pedido de captura por una causa federal de narcotráfico. La persecución comenzó en Roldán y atravesó gran parte de Rosario, hasta finalizar en Abanderado Grandoli y Uriburu, en el sur de la ciudad. El detenido, según fuentes del caso, es un narco conocido como el Negro Ezequiel, buscado desde junio por la Policía Federal.

El temerario escape de Ezequiel Emanuel Villalba, junto con su pareja y su hija menor de edad, se inició a la altura del barrio cerrado Puerto Roldán, sobre la autopista Rosario–Córdoba, a bordo de una Toyota Hilux. En un principio fue seguido por personal de la PFA, que estaba abocado a su detención.

Pero el fugitivo no se entregó, aun a riesgo de poner en peligro la integridad de su familia. “Condujo desde Roldán hasta Rosario a todo lo que da, chocando móviles policiales”, dijo un efectivo que participó del procedimiento.

A la rauda carrera se sumó personal de la Policía de Santa Fe. Todo culminó en el cruce de Uriburu y Grandoli, en barrio Tablada.

Villalba había sido allanado el 12 de junio pasado en Villa Moreno, su zona natal, pero no lo encontraron. En esa ocasión, la PFA secuestró medio kilo de marihuana, una cantidad similar de cocaína y algunos gramos de tusi.

El hampón aparece mencionado en las crónicas policiales desde hace al menos 13 años. En 2012 fue acusado de haber baleado a Maximiliano “Quemadito” Rodríguez en la madrugada del 1º de enero, aunque luego recibió la falta de mérito. Ese episodio –la balacera a Quemadito– fue la antesala del tristemente célebre triple crimen de Villa Moreno.

Fuente: Rosario 3