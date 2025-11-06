Escaparon de la policía por la Autopista desde Roldán y fueron detenidos en Rosario: viajaban con una menor

Una pareja fue detenida este jueves al mediodía en Rosario, luego de una persecución que se inició en la autopista Rosario–Córdoba a la altura de Roldán y finalizó en la intersección de Grandoli y Uriburu, tras una serie de maniobras evasivas.

El procedimiento, que tuvo lugar alrededor de las 12:40 horas del 6 de noviembre, fue encabezado por personal de la Policía Federal Argentina, con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional II, Comando Radioeléctrico, Cuerpo de Infantería, Escuadrón de Caballería y Sección Perros.

De acuerdo con la información oficial, la camioneta Toyota Hilux blanca en la que se desplazaban los sospechosos —identificados como María de los Ángeles R., de 32 años, y Ezequiel Emanuel V., de 36— había sido detectada por la Policía Federal cuando se daba a la fuga desde la localidad de Roldán hacia Rosario. Según el reporte, ambos ocupantes estaban presuntamente armados.

La alerta fue transmitida a través del sistema 911, permitiendo que unidades del Comando localizaran el vehículo en las inmediaciones de Ovidio Lagos y Circunvalación. Al intentar detener su marcha, el conductor hizo caso omiso a las señales policiales, lo que derivó en una persecución por distintas arterias de la ciudad.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y los ocupantes reducidos en Grandoli y Uriburu. En el interior de la camioneta también se halló a una menor de edad, que acompañaba a los detenidos.

Fuentes oficiales confirmaron que el rodado contaba con pedido de secuestro vigente y que la investigación está a cargo del fiscal federal Frousino. El operativo continúa bajo la supervisión del comisario Hugo Roco, jefe del DUOF Rosario, en coordinación con la Policía Federal y las fuerzas especiales intervinientes.

La pareja quedó a disposición de la justicia federal, mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes sobre el vehículo y los elementos secuestrados.