Fuerte, valiente y libre: Cielo terminó la quimioterapia y volvió a su casa en Roldán

Cielo, la niña roldanense de solo cuatro años que fue diagnosticada con un cáncer hepático poco frecuente en la infancia, superó este miércoles su última quimioterapia y regresó a su casa en el barrio Tierra de Sueños 3.

El momento más emocionante y significativo fue cuando Cielo tocó la campana del sanatorio, símbolo del final del tratamiento.

«Gracias a Dios pudimos terminar con todo eso», celebró su familia y compartió las imágenes que llenan de alegría.