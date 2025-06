Cielo tiene cuatro años y le diagnosticaron hepatoblastoma: su familia pide ayuda para continuar la quimioterapia

Cielo tiene solo cuatro años y hace tres meses le diagnosticaron un hepatoblastoma, un tipo de cáncer hepático poco frecuente en la infancia. Hoy está atravesando un tratamiento de quimioterapia que podría extenderse hasta un año, y para poder seguirlo en mejores condiciones, su mamá, Giuliana, y sus abuelos, lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de mejorar las condiciones de su casa, ubicada en el barrio Tierra de Sueños 3, en Roldán.

“El tumor estaba abajo del hígado y agarrado de una vena. Fue todo muy rápido: en 15 días la operaron. Le sacaron un pedazo de hígado, la vesícula y el tumor completo. Después se mandó a analizar al Garrahan, que lo derivó a Estados Unidos porque no sabían qué tipo de tumor era”, contaron los abuelos de Cielo, Cristian y Mariela en diálogo con El Roldanense.

El diagnóstico fue un tumor mixto embrionario, hepatoblastoma, una forma de cáncer que se origina en el propio hígado. Aunque la operación fue exitosa, el tratamiento continúa: “Encontraron dos células sueltas y por esas dos células hay que hacer quimio”, explicaron.

Mientras tanto, la familia enfrenta otro desafío: la vivienda donde viven no está en condiciones adecuadas para alguien que está inmunodeprimido. “La casa no tiene cerámicos, el baño no está terminado y hay humedad. Ella necesita un ambiente limpio para no enfermarse ni agarrar ninguna infección. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda estar mejor”, expresaron los abuelos.

El riesgo es alto: “Ya nos avisaron, si ella se enferma, aunque sea algo mínimo, hay que internarla. Porque tiene las defensas muy bajas. Y si está con las defensas bajas, se enferma y el tratamiento se frena. Entonces el cuidado en la casa es fundamental”, agregaron.

La urgencia de la colecta tiene que ver con eso: mejorar las condiciones de higiene del lugar donde vive Cielo. “Lo principal es la limpieza. Que no haya bacterias. Porque si se infecta el catéter, por ejemplo, hay que cambiárselo. Y eso puede demorar un mes, con suerte. Ya se le infectó hace poquito, por fuera, y perdió dos semanas de tratamiento. Una semana de antibióticos y otra para recuperarse porque le bajan las defensas”, explicaron.

Con lo recaudado hasta ahora lograron comprar un termotanque, pero todavía falta poner un piso, reemplazar el inodoro —que no tiene descarga— y asegurar que no se filtre más agua por las paredes.

A esto se suman otros problemas estructurales. “No se baña acá porque no tiene agua caliente, así que se baña en mi casa. Hay que llenar el tanque, subirla con el frío. Son cosas que hacen falta. Además, acá en Tierra de Sueños se corta la luz muy seguido. A veces tres o cuatro veces por semana. Y eso te quema todo: el termotanque, lo que sea. Eso fue lo que le pasó, por eso se rompió el anterior”.

Cristian y Mariela insistieron: “No se trata de hacer una casa nueva. Es poca la ayuda que se necesita, pero es urgente”. La salud de Cielo depende, también, del lugar donde vive. Y ese lugar hoy no está preparado para cuidarla. Tanto Giuliana como Cristian trabajan, pero están en condiciones informales: “No tenemos obra social, y estamos en negro”, contaron.

Intentaron gestionar ayuda estatal: “Hablamos con personas de Acción Social, nos dijeron que iban a venir a ver la casa, pero hasta ahora no pasó nada. Los que más nos están ayudando son los vecinos y amigos del barrio”, explicó Mariela.

Por eso, decidieron iniciar una campaña solidaria para reunir materiales de construcción, mano de obra o ayuda económica. “Solo queremos que Cielo pueda seguir su tratamiento en un lugar más digno y seguro. Cualquier colaboración suma mucho”, aseveraron.

Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con Giuliana al celular: +54 9 3412 11‑5058

Alias: Giuli.fabb