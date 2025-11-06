Desde hoy y hasta el domingo Roldán vivirá una fiesta de la palabra con la IV Feria del Libro

Durante cuatro jornadas, Roldán vivirá una verdadera fiesta de la palabra con una nueva edición de la Feria del Libro, que este año celebra su cuarta edición bajo el lema “Puentes”, en homenaje al poema de Elsa Bornemann.

El encuentro se desarrollará en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y gratuita, del jueves 6 al domingo 9 de noviembre.

-Jueves y viernes de 9 a 19 h

-Sábado y domingo de 11 a 20 h

Organizada por la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, la Feria vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro y diálogo entre autores, instituciones educativas y la comunidad.

Apuntá todo lo que trae cada jornada de la Feria:

Jueves 6 – Nivel Primario (6° y 7°) y Nivel Secundario

El primer día estará dedicado a los últimos años de la escuela primaria y al nivel medio, con propuestas de lectura, narración y música.

Participarán María Inés Cruz con “Miguel y el secreto del agua”, Sandra Dellara con “Tachi y el árbol de los deseos de Totora”, Damián Andreoli con “Gol gana” y además de los narradores Graciela Peretti, Sergio Dal Lago y el grupo Narraendo. También Diana Conti presentará “Magdi y Pedro: Rimas que nos miman”.

El cierre musical lo brindará la Banda Municipal de Roldán.

Viernes 7 – Nivel Inicial y Primario (1° a 5° grado)

La segunda jornada estará centrada en las infancias, con espectáculos de narración y presentaciones literarias para los primeros años de escolaridad.

Compartirán sus trabajos La Luna Compañía de Cuentos, Andrea Aguirre, Graciela Peretti, Romina González (“Rolo, Lili y la nube espesa”), Andrea Morreale (“Esperanza danza en el jardín”) y Nora Shujman junto a Gilda Parola (“Maravillosos haikus”).

El día culminará con el espectáculo musical de Libertango.

Sábado 8 – Público general

El sábado la Feria abrirá sus puertas con una programación pensada para todo público, que invita a disfrutar de presentaciones de libros, talleres y espectáculos en vivo.

Durante la jornada, Claudia Alejandra Auriol presentará “Entre ocasos triunfé” y La Luna Compañía de Cuentos hará lo propio con “Rueda la luna”, para docentes.

Mariana Miranda compartirá “Laguna Melincué”, mientras que Romina Restivo ofrecerá “Mujeres de Sudamérica”.

Por su parte, Maite Diorio sumará su trabajo “Había una vez un espejo mágico” y Alicia Caporale su libro de educación “Gestionar desde lo humano”. También formarán parte de la jornada Mario Actis, quien invitará a descubrir sus obras literarias “Los tiempos de Julia” y “Sombras de Sombra”.

En una propuesta integrada con letras y música, Julieta Elzeard junto a Elena Simondi expondrán “El haikista” y “Caleidoscopia”, respectivamente.

Para las infancias, la compañía Cuchara Clown presentará el espectáculo de narración oral “Cucharada de cuentos”.

El cierre de la jornada estará a cargo de Taki Wasi, agrupación que hará disfrutar con su show músical.

Domingo 9 – Público general

El cierre de la Feria ofrecerá una programación variada con talleres, literatura y espectáculos para toda la familia.

Entre las actividades se destacan el taller-presentación de Karina Vimonte, “Ni héroes ni víctimas: Personas con discapacidad y el derecho a ser”, junto a presentaciones de Héctor Delaloye, “La búsqueda”; Marcelo Rocha, “Los rastros de la vida sobre el diván” y María Gracia con “Tejiendo amor y poder”.

Los más pequeños podrán disfrutar del show infantil Cocoaventuras, y la jornada concluirá con un concierto de la Banda Municipal de Carcarañá.

Una invitación a leer y compartir

A lo largo de los cuatro días, el público podrá recorrer stands de editoriales, muestras, talleres, presentaciones de libros y propuestas artísticas que promueven la lectura como punto de encuentro y construcción colectiva.

La IV Feria del Libro de Roldán invita, una vez más, a tender puentes entre generaciones, palabras y emociones, reafirmando su lugar como un espacio cultural de referencia en la región.

Lugar: SUM del Paseo de la Estación

Entrada libre y gratuita .