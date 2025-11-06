San Jerónimo: uno de los imputados por el violento robo en una casa sobre ruta 9 pasará 10 meses en prisión

El miércoles 5/11 se llevó adelante la audiencia imputativa a M.A. en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo por el delito de robo calificado y uso de arma de fuego durante un hecho delictivo acontecido en San Jerónimo el pasado 19 de agosto. Por entonces, cuatro delincuentes cometieron un violento robo en una casa ubicada sobre ruta 9 donde reside un matrimonio.

La Fiscal Natalia Benvenuto le atribuyó que, aproximadamente a las 0.30 de la fecha mencionada en Alberdi al 400 de la localidad de San Jerónimo Sud, junto a tres personas no identificadas, luego de derrumbar la puerta de ingreso a un domicilio, a través de gritos, golpes y amenazas con arma de fuego a los propietarios les exigieron la entrega de dinero.

Dos de ellos trasladaron a al hombre dueño de la casa a una habitación y allí lo golpearon y ataron; los otros dos ingresaron a la habitación matrimonial donde se encontraba la mujer pero al advertir que sonaba el sistema de alarma, huyeron llevándose un vehículo Volkswagen Amarok y la suma de doscientos ARS 200.000, una chequera, una caja de herramientas y un sobre con dinero en moneda extranjera.

M.A. fue imputado en sede Rosario el 14 de octubre de 2025 por los delitos de encubrimiento agravado por haber actuado el autor con ánimo de lucro; robo calificado por ser cometido en lugares poblados y en banda, agravado por su comisión con armas de fuego, robo calificado por su comisión con escalamiento y privación ilegítima de la libertad agravada por uso de amenazas y violencia, todos en concurso ideal y en calidad de coautor disponiéndose la prisión preventiva por el plazo de 10 meses.