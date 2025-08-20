Violento robo en San Jerónimo: el angustiante momento que vivió un matrimonio que vive sobre ruta 9

Una familia vecina de San Jerónimo Sud vivió un angustiante momento cuando, en la noche del lunes, delincuentes ingresaron a su casa ubicada sobre ruta 9. Los ladrones actuaron de forma violenta, les apuntaron con armas y se llevaron la camioneta, algo de dinero y dólares. Según relató el dueño de la finca asaltada, quien reside allí junto a su esposa, los malhechores llegaron en una Toyota Ketty Cross, nunca se quitaron los guantes ni los pasamontañas y llevaron a cabo el robo de manera “profesional”.

“Fue terrible lo que pasó, realmente un asalto tipo comando, no te das una idea lo que fue. Yo estaba acostado, eran las 00:30. Sentí un ruido en el patio y en el portón del costado. Prendí las luces y vi que aparecieron corriendo tipo policía comando”, relató Oscar, el damnificado. “Me golpearon la puerta con todo y rompieron los vidrios, uno me cortó un poco la cara. Me tumbaron la puerta, literalmente la arrancaron. Eran cinco tipos y nos llevaron a habitaciones diferentes. Estaban los dos encañonados con armas de grueso calibre”, relató.

A golpes de puño en las costillas, le pedían dinero y dólares. “Los tipos no se conformaban con lo que tenía. Desordenaron toda la casa y tiraron todos los cajones. Uno me tenía boca abajo con la rodilla en la cintura, la cabeza tapada con la almohada y la pistola en la boca”, señaló. “La plata no aparecía porque no había, encontraron algo pero querían más. Decían que esta semana necesitaban una operación, un negocio que lleva muchos dólares”, recordó. Fue entonces que vieron en el teléfono de Oscar un llamado del servicio de alarma.

En ese momento los ladrones emprendieron la huida y se llevaron el vehículo. “Estuvimos hasta las 4 de la mañana en vilo con todo el barrio. Tuvieron que venir los de criminalística de San Lorenzo, aunque los tipos no dejaron huellas. Actuaron muy profesionalmente, no eran improvisados. Fue un momento de mierda”, esgrimió. “El vehículo en el que vinieron ya está identificado. Tienen el número de patentes y las cámaras de seguridad los vieron en los cruces de autopista de Roldán y Funes, o sea que se fueron para Rosario”, puntualizó.