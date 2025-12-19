En venta en Funes: casa de 3 dormitorios con piscina a estrenar
Está ubicada en un excelente entorno. Precio y más info, a un click.
Inmobiliaria Fernández Pool vente una casa de tres dormitorios a estrenar en Funes: Copacabana al 6200.
SUPERFICIES Y MEDIDAS
Terreno: 345 m² Cubierta: 100 m² Semicubierta: 30 m² Superficie Total: 130 m² Frente: 12 m Fondo: 29 m
Casa en excelente entorno, desarrollada en una sola planta : Cochera semi cubierta con dos portones corredizos al frente, todo cercado con rejas, Ingreso: Living amplio luminosos con salida a la galeria, cocina amoblada, paso, tres dormitorios con placares, uno de ellos en suite, tres baños, galería con parrillero pileta de lavado, cuarto de guardado, piscina de material completa y cubre piscina, parque, luminaria completa, pisos de porcelanato y flotante en dormitorios, calefacción por radiadores, caldera, alarma.
Servicios: energía eléctrica, gas natural.
Ambientes: 3
Dormitorios: 4
Baños: 3
Toilettes: 1
Cocheras: 1
Condición: Excelente
Plantas: 1
Antigüedad: A Estrenar Orientación: Sur
Precio: u$s185.000