Di Stefano valoró la aprobación del Presupuesto 2026 y enumeró obras claves para el departamento San Lorenzo

Este jueves, la Legislatura dio sanción definitiva a la Ley de Presupuesto 2026 y la diputada provincial Silvana Di Stefano destacó el carácter “equilibrado, responsable y con prioridades claras” del mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

El Presupuesto prevé recursos por $14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones, con un equilibrio técnico de $6.911 millones. Además, proyecta un crecimiento económico del 5 %, una inflación interanual promedio del 14 %, una variación de precios diciembre a diciembre del 10,1 % y un tipo de cambio estimado en $1.423.

Di Stefano valoró especialmente que el Gobierno provincial haya enviado el proyecto “en tiempo y forma, como lo establece la reformada Constitución de nuestra provincia”, lo que permitió “un análisis serio, con consultas, debates y la presencia de los ministros Fabián Bastía y Pablo Olivares, que explicaron cada punto y respondieron todas las preguntas”.

“Es un presupuesto equilibrado y responsable, con prioridades claras: seguridad, educación, salud e infraestructura. Cada peso bien administrado vuelve en más patrulleros, más aulas y más hospitales”, sostuvo la presidenta del Bloque UCR.

En ese sentido, Di Stefano afirmó que la aprobación del Presupuesto “ratifica el rumbo de un gobierno que trabaja para una provincia ordenada, previsible y con oportunidades para todos”, y subrayó la importancia de contar con una herramienta financiera que permita planificar políticas públicas de mediano y largo plazo.

Obras estratégicas

Como referente del departamento San Lorenzo, la diputada puso el acento en el impacto territorial del Presupuesto 2026, que contempla numerosas obras de infraestructura educativa, vial, sanitaria y de servicios para la región.

Entre las más destacadas se encuentran la construcción de nuevos edificios escolares, como el de la EETP N° 410 de Fray Luis Beltrán; la Especial N° 2059 “Medalla Milagrosa”, de Capitán Bermúdez; la EESO N° 603 “Alberto A. Brambilla”, de San Jerónimo Sud; y el Jardín de Infantes N° 359, del barrio Tierra de Sueños 3 en Roldán, además de la finalización del SUM de la Escuela Agrotécnica N° 383 de Ricardone.

En materia de infraestructura vial, el Presupuesto incluye la pavimentación del bulevar Iriondo en Ricardone, la conexión entre la ruta A012 y la autopista AP01, la construcción de nuevos puentes sobre las rutas provinciales 19 y 26, la repavimentación de rutas estratégicas como la RP17 y la continuidad de la RP26 entre Fuentes y Acebal, considerada una vía clave para la producción y la conectividad regional.

Además, la pavimentación; obras de desagües, señalización, demarcación y demás en calle San Sebastián, ubicada en el límite entre las ciudades de Roldán y Funes.

También se mencionan otros trabajos, como la ampliación y reforma de la guardia del Hospital “Dr. Carlos Goytia” de Carcarañá y la construcción de un nuevo edificio del SAMCo “Dr. Luis N. Alcaraz” de San Jerónimo Sud, que contará con consultorios, guardia, sala de rayos, odontología y espacios para el personal médico.

El Presupuesto 2026 contempla además proyectos de saneamiento y servicios, como redes cloacales en Timbúes, Capitán Bermúdez y Ricardone; mejoras energéticas en Coronel Arnold; y la ejecución de obras urbanas y de puesta en valor, tal es el caso del Paseo de la Libertad en el Campo de la Gloria, en la ciudad de San Lorenzo.

“Son obras concretas y muy necesarias, que ya están incluidas en el listado previsto para el año próximo y vamos a trabajar fuertemente para que se concreten. Defender este presupuesto es defender el desarrollo de nuestro departamento y de toda la provincia”, cerró la presidenta del Bloque de la UCR.