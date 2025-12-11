Racing Club vs Estudiantes: ¡no te pierdas la apasionante final de la liga argentina!

El 13 de diciembre se disputará el partido más importante de la segunda mitad de la temporada, que determinará los ganadores del Torneo Clausura. Especialmente para ti, la marca internacional 1xBet ha preparado una previa del partido decisivo entre los equipos de Avellaneda y La Plata.

El difícil camino hacia la final

El Racing comenzó su andadura en las fases finales con una bonita victoria por 3-2 sobre River Plate: La Academia se ganó un puesto en cuartos de final gracias al gol decisivo de Gastón Martirena en el tiempo de descuento. En la siguiente fase, el equipo de Gustavo Costas disputó un tenso partido contra Tigre (0-0) y derrotó a su rival en la tanda de penaltis. En semifinales, Racing venció a Boca Juniors (1-0), con Adrián Martínez como autor del gol de la victoria.

Estudiantes se apoyó en una sólida defensa en las últimas fases. Los Pincharratas ganaron todos sus partidos por 1-0, sin permitir nunca que sus rivales marcaran. En octavos de final, el equipo de La Plata derrotó al Rosario Central; en cuartos, venció al Atlético Central Córdoba, y en semifinales se impuso a su vecino, el Gimnasia y Esgrima.

Dos estilos diferentes, pero un solo título.

Racing es conocido por su amor por el fútbol combinativo, con énfasis en el ataque. La principal amenaza para la portería contraria vendrá del mejor delantero del equipo, Adrián Martínez, que ha marcado 21 goles en todas las competiciones esta temporada. El extremo Santiago Solari también está en excelente forma, con 13 goles a su nombre. En el centro del campo, cabe destacar a Agustín Almendra y Juan Ignacio Nardoni.

Estudiantes prefiere jugar a la defensiva y sorprender a sus oponentes con contraataques rapidísimos. Los cuatro defensas —Santiago Arzamendia, Leandro González Pírez, Santiago Núñez y Román Gómez— han jugado en todos los partidos de las fases finales y no han dejado que sus oponentes marquen ni un solo gol. Es probable que estos jugadores formen la línea defensiva del equipo en la próxima final. En el ataque, los jugadores clave serán los rápidos extremos: el colombiano Edwuin Cetré y Tiago Palacios, que marcaron los goles de la victoria en los partidos de cuartos de final y semifinales.

Los aficionados disfrutarán de un espectacular enfrentamiento entre dos equipos con filosofías futbolísticas diferentes, cada uno de los cuales es digno de ganar el título.

Racing Club y Estudiantes se enfrentarán en la emocionante final del Torneo Clausura. La reñida batalla por el título tendrá lugar el 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Este sábado se disputará el partido decisivo del Torneo Clausura entre Racing Club y Estudiantes.