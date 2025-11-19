El sitio 1xBet Argentina cuenta la historia del prolífico delantero del Estrasburgo, que se está consolidando rápidamente como uno de los talentos emergentes más prometedores del fútbol francés.

Despegue temprano

Nacido en Córdoba, Joaquín Panichelli se enamoró del fútbol desde muy temprana edad. Gran parte de su desarrollo se lo debe a su padre, un exdelantero profesional.

Con solo seis años, Panichelli se incorporó a la cantera del Racing Club local. A los dieciocho, hizo una prueba con el Boca Juniors, pero los entrenadores no supieron reconocer su potencial. Tras ser rechazado por los Xeneizes, Joaquín fichó por su archirrival, el River Plate. Tras tres años en el equipo juvenil del club capitalino, el delantero se lanzó a conquistar Europa.

Carrera interrumpida

Panichelli continuó su carrera en España, fichando por el Deportivo Alavés en enero de 2023. Comenzó en el equipo reserva de cuarta división, pero al final de la temporada se ganó el ascenso al primer equipo, disputando dos partidos en Segunda División. El Alavés pronto ascendió a La Liga, pero justo cuando el club alcanzaba la máxima categoría, Panichelli sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante seis meses.

Cuando finalmente regresó, Joaquín luchó por recuperar su forma y asegurarse un puesto en la alineación titular del Alavés. Fue cedido al modesto Mirandés, donde redescubrió su chispa, marcando 20 goles en 40 partidos de Segunda División y demostrando su calidad en esa categoría. El equipo llegó a los playoffs, pero cayó ante el Oviedo, y poco después, Joaquín se marchó a Francia.

Sensacional comienzo en la Ligue 1

Este verano, Panichelli fichó por el Estrasburgo y causó un impacto inmediato en la Ligue 1. En su partido debut contra el Metz, marcó el gol decisivo que dio al Racing una ajustada victoria, y eso fue solo el principio. En la tercera jornada, marcó contra el Mónaco, y en el siguiente partido contra el Le Havre, volvió a dar tres puntos a su equipo en los últimos minutos.

El delantero argentino se ha adaptado perfectamente a su nuevo entorno y rápidamente se ha consolidado como una de las figuras clave del Estrasburgo. En 11 partidos de la Ligue 1, Joaquín ya ha marcado nueve goles, lo que le sitúa a la cabeza de la clasificación de goleadores de la liga. También ha sumado otro gol en la UEFA Conference League.

El mejor partido de su carrera

Panichelli realizó una actuación impresionante contra el París Saint-Germain, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido. A mitad de la primera parte, empató con un brillante cabezazo y, tras el descanso, completó su doblete con un remate tranquilo y certero en un uno contra uno. En los últimos minutos, estuvo a punto de completar un hat-trick, pero su cabezazo se fue a pocos centímetros del poste.

El partido terminó 3-3, y Joaquín no solo ayudó al Estrasburgo a plantar cara a uno de los clubes más prestigiosos de Europa, sino que también acaparó la atención del mundo del fútbol.

Un futuro brillante por delante

Panichelli está evolucionando rápidamente y se está consolidando como uno de los delanteros jóvenes más peligrosos de las cinco grandes ligas europeas. Destaca por su velocidad explosiva, su puntería y su notable sangre fría ante la portería. Su magnífica presencia aérea es otra de sus señas de identidad, responsable de muchos de sus goles.

Decidido, disciplinado y mentalmente resistente, Panichelli parece estar preparado para cualquier desafío. Si mantiene esta trayectoria, es solo cuestión de tiempo que lo veamos vistiendo la camiseta de un equipo europeo de primer nivel y, tal vez, debutando con la selección argentina. Se rumorea que Lionel Scaloni ya está considerando convocarlo para el partido amistoso contra Angola.

