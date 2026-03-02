Atención beneficiarios de Anses: aumento y haberes de marzo 2026

Por: Dra Evelyn Porcel de Peralta

Con la llegada de marzo, vuelven a actualizarse los haberes que paga ANSES. Como viene ocurriendo, los aumentos se aplican de manera mensual tomando como referencia la inflación de dos meses anteriores. La abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, comparte los datos oficiales para que los vecinos puedan conocer con precisión cómo impacta esta actualización en sus ingresos.

En marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones se incrementan en un 2,85% respecto del mes anterior. Si bien han circulado versiones sobre posibles cambios, a la fecha no hay comunicación oficial que modifique el bono extraordinario, que continúa fijado en $70.000.

Con este ajuste, la jubilación mínima, con bono incluido, pasará a ser de $439.600,88. En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a percibir ascenderá a $365.680,70.

Por su parte, para aquellos beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima, el haber máximo bruto que ANSES abonará en marzo será de $2.486.338,71.

Es importante aclarar que todos estos importes son montos brutos. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley, como los correspondientes a la obra social, las cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES. Por este motivo, el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser menor al aquí informado.

Respecto del bono extraordinario, al mantenerse fijo en $70.000 y no integrarse al haber previsional, no se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Esto significa que el medio aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber mensual sin incluir el bono.

En cuanto al cronograma de pagos, ANSES comenzará a abonar los haberes a partir del 9 de marzo de 2026 para quienes cobran la mínima, iniciando con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0. A partir del 20 de marzo de 2026 comenzarán los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Ese mismo 9 de marzo, todos los jubilados y pensionados —sin importar el monto a percibir ni la terminación de su DNI— podrán consultar su liquidación previsional ingresando al portal Mi ANSES, con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí podrán ver el monto exacto que van a cobrar, ya con los descuentos aplicados. Es recomendable revisarlo antes de ir al banco, para evitar confusiones o sorpresas al momento del cobro.

Si al revisar la liquidación surgen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, pueden realizar una consulta profesional para analizar su situación en forma personalizada. Asimismo, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta (evelynporceldeperaltaabogada) se encuentra disponible un tutorial sencillo, con explicaciones paso a paso, para descargar la liquidación de manera rápida y segura.