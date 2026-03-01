La ruta del asado y la pasta: las tres parrillas de Roldán más elegidas por los famosos

Como si se tratase de un vecino roldanense más, Lionel Scaloni se convirtió en un asiduo visitante de las parrillas locales. La presencia del entrenador de la Selección Argentina genera un gran movimiento cada vez que se acerca a almorzar o cenar en la ciudad, sin embargo no ha sido el único protagonista en los últimos años. Numerosas personalidades estuvieron en Roldán en tiempos recientes y la colocaron en el mapa a partir de su estadía en tres restaurantes populares: Don Pepe, Los Eucaliptus y La Nona Pocha.

El DT campeón del Mundo hizo que, en muchas oportunidades, los fanáticos se reunieran de forma masiva en la puerta de Don Pepe. Hubo otras veces en que su presencia pasó desapercibida, en complicidad con los dueños del lugar. Además del entrenador, la parrilla de ruta 9 y Urquiza recibió otros visitantes ilustres. Entre ellos, María Becerra, quien cenó una noche de sábado, Flavio Mendoza y el productor Federico Hoppe. Meses atrás, el conductor Migue Granados recordó en su programa de Olga cuando cenaba de niño junto a su familia en el restó roldanense.

Los Eucaliptus, en tanto, también tuvieron su mediodía de conmoción un domingo de enero de 2024 en que los visitó el arquitecto de la Scaloneta. De todos modos, la lista de personalidades se prolonga de forma notoria. Allí comieron el ex tenista David Nalbandian, el cantante Valentino Merlo (por duplicado), y los futbolistas Luciano Herrera y Agustín Sández. Y si viajamos en el tiempo, podemos ver al “Loco” Abreu en la parrilla de la A012 dando una nota para el canal TyC Sports, durante su época como jugador de Rosario Central.

Sin quedarse atrás, La Nona Pocha atendió a la banda completa de Los Lirios a comienzos de año, y unos días después a Tito Pennesi, su legendario acordeonista. Uriel Lozano, otro reconocido cantante de la movida tropical, cenó allí en 2024. Hace pocos días, el productor Hoppe también almorzó en el restó de Sargento Cabral y ruta 9, y dejó su firma en un plato. Así, famosos de diferentes rubros y personalidades destacadas dejan su sello en Roldán, se transforman en fanáticos de sus asados y pastas, y posicionan a la ciudad en el turismo gastronómico.