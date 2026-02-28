Cambios en el Gabinete Municipal: se va Agustín Callegari de la Secretaría de Salud y asume una mujer

Desde este lunes 2 de marzo la secretaría de Salud municipal estará a cargo de Silvana Defays quien asumirá el cargo en reemplazo de Agustín Callegari, un cambio que ya estaba previsto al momento de la reasunción de Daniel Escalante en su nuevo mandato.

Callegari se retira del cargo para emprender otros proyectos profesionales y esta semana en redes sociales fueron varios de sus ahora excompañeros quienes despidieron con mucho cariño al joven profesional que había asumido en junio de 2024 en reemplazo de Guillermo Bill.

Defays es una médica que hace muchos años forma parte del área de Salud municipal, incluso trabajaba ya durante la anterior gestión municipal. Durante este último tiempo estaba a cargo de los dispensarios de Villa Flores y Beaudrix y además cumplía funciones en la guardia del Samco.