Roldán: abren inscripciones a dos cursos gratuitos ideal para emprendedores

La Municipalidad de Roldán informa que están abiertas las inscripciones para dos cursos gratuitos que dictará a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, en el marco del Programa Impulsa, iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinada a fortalecer la capacitación y el desarrollo del sector productivo en todo el territorio provincial.

Las propuestas que se desarrollarán en la ciudad son:

– Introducción a la Calidad y eficiencia en los procesos

– Marketing digital para emprendedores

Ambas capacitaciones serán presenciales, con una carga de 79 horas cátedra cada uno. Cuentan con cupos limitados y son totalmente gratuitas. Están orientadas a brindar herramientas concretas tanto para optimizar procesos productivos como para potenciar emprendimientos a través de estrategias de comunicación y comercialización digital.

El Programa Impulsa invita a poner en movimiento el sector productivo de la provincia, fomentando capacitaciones específicas que impulsen el desarrollo de las economías regionales. Con esta iniciativa, se promueve que cada santafesino pueda formarse en el oficio que mueve la economía de su región, fortaleciendo el trabajo y la producción en cada rincón de la provincia.

Informes e inscripción: 3416 49-0681.