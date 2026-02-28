A 50 años del Golpe: impulsan un mes de actividades por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), la Multisectorial por los Derechos Humanos de Roldán anunció una nutrida agenda de actividades conmemorativas de cara al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

La propuesta local retoma la consigna #50Años #50Acciones, impulsada por la Abuelas de Plaza de Mayo y acompañada por organismos de todo el país. En ese marco, el espacio roldanense —integrado por vecinos e instituciones intermedias— viene trabajando desde diciembre en una programación que combina reflexión, arte y participación comunitaria.

Cronograma de actividades

El sábado 7 de marzo se realizará un conversatorio centrado en el rol de las mujeres en los Juicios por la Verdad y en la denuncia de las violencias sexuales sufridas durante el terrorismo de Estado, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

El fin de semana del 14 y 15 se desarrollará un taller de mosaiquismo junto a la red nacional #30milPañuelosPorLaMemoria, donde se confeccionarán piezas cerámicas con el tradicional pañuelo blanco para colocar en frentes de instituciones locales.

El sábado 14 también habrá una Radio Abierta en el Paseo de la Estación con la participación de referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de HIJOS Rosario. El domingo 15, en el Espacio de la Memoria del mismo paseo, se llevará adelante una clase abierta coordinada por representantes de la Asociación Argentina de Facilitadores/as de Biodanza.

Festival, vigilia y movilización

El domingo 22 de marzo se realizará un Festival por la Memoria durante la tarde-noche en el Paseo de la Estación, con músicos locales y artistas invitados. La noche del 23 tendrá lugar el tradicional fogón en el marco de la vigilia, mientras que el 24 por la mañana se desarrollará el acto central conmemorativo.

Por la tarde, la convocatoria continuará en la ciudad de Rosario, donde se llevará a cabo la movilización anual por Memoria, Verdad y Justicia, que este año se anticipa masiva en el marco del 50° aniversario.

Durante todo el mes, además, se impulsarán acciones de sensibilización junto a instituciones educativas, deportivas y culturales de la ciudad. Desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se brindarán más detalles de cada actividad, con una convocatoria abierta a toda la comunidad para fortalecer el compromiso colectivo con la democracia y los derechos humanos.