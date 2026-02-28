Tras allanamientos en Roldán y Rosario detuvieron a un hombre vinculado a ataques a tiros

Tras una serie de allanamientos en Roldán y Rosario, en la mañana de este sábado la fiscal Paula Barros, integrante de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, dispuso la detención de un hombre identificado como V.S.A.F. El hombre está señalado como presunto instigador de distintos hechos de abuso de armas.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación vincula al detenido con el ataque ocurrido el pasado domingo 22 de febrero en un supermercado del barrio República de la Sexta, donde un hombre resultó herido, así como con otros episodios de balaceras acompañadas de notas intimidatorias.

La detención se concretó en la zona de avenida Belgrano al 900. El sospechoso será llevado a audiencia imputativa en los próximos días, donde se le atribuirán los delitos de intimidación pública en calidad de instigador y autor intelectual.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en conjunto con la Justicia Federal. Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios de Rosario —en Av. Belgrano al 900, San Juan al 4700, Alvarado al 1400, Oliden al 4200 y Pascual Rosas al 800— y también en calle Solidaridad al 800 de la ciudad de Roldán, en barrio Tierra de Sueños 3.

Durante los operativos se secuestraron armas de fuego y diverso material de interés para la causa, que será sometido a peritajes en el marco de la investigación en curso.