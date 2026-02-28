Rompió el frente de un local del centro y fue detenido gracias al sistema Ojos en Alerta

Durante la madrugada, se registró un hecho de vandalismo rl comercial ubicado en la intersección de Avellaneda y Rioja, donde un masculino rompió el vidrio del frente.

El aviso fue recibido a través del sistema Ojos en Alerta, que alertó sobre la presencia de un hombre vestido con remera negra y bermuda negra. De manera inmediata se dio aviso a un móvil de la Guardia Urbana y al sistema 911 para su intervención.

Minutos más tarde, se informó nuevamente a la Policía sobre la presencia de un masculino que caminaba por la zona de Río Paraná y Río IV, cuyas características coincidían con las aportadas en el primer aviso. Tras el operativo desplegado, el sujeto fue localizado y detenido por personal policial, siendo posteriormente trasladado a la Comisaría 6ª por razones de jurisdicción.

Gracias a la articulación entre los vecinos, la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia, se activaron rápidamente los protocolos correspondientes, permitiendo la aprehensión del responsable y la intervención de la Justicia.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la participación ciudadana a través de herramientas como Ojos en Alerta, que permiten una respuesta inmediata ante hechos delictivos o situaciones sospechosas.