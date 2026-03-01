Vuelven las clases: el transporte urbano e interurbano cambia de horarios desde este lunes

La Municipalidad de Roldán comunicó que, con motivo del comienzo del ciclo lectivo, a partir de este lunes 2 de marzo entrará en vigencia un nuevo esquema de horarios para el transporte urbano de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local indicaron que el servicio dejará atrás la modalidad implementada durante la temporada estival y retomará su esquema habitual con los recorridos A, B y C. En este marco, se realizaron ajustes en la grilla horaria teniendo en cuenta las nuevas cargas horarias de los establecimientos educativos para este año, con el objetivo de mejorar la cobertura y adecuar el servicio a las necesidades de estudiantes, docentes y vecinos.

Según se detalló, el sistema contará con los servicios A y B, que compartirán un único recorrido y funcionarán de 5.45 a 20.20 horas; mientras que el servicio C operará de 5.25 a 18.50 horas.

Para conocer el detalle completo de los recorridos y horarios, los usuarios pueden consultar a continuación:

HORARIO SERVICIO A Y B 2026

HORARIO SERVICIO C 2026

Para mas información: (www.roldan.gov.ar).

Cambios en la línea interurbana 33/9

Por su parte, la empresa 33/9, que cubre el trayecto entre Roldán y localidades vecinas, también informó los nuevos horarios establecidos tras el período vacacional.

La actualización fue publicada mediante un archivo en formato PDF donde se pueden constatar los horarios de llegada y partida de los ómnibus.

A continuación, los usuarios pueden descargar el archivo correspondiente:

ELROLDANENSE-Línea 33.9 Rosario – Roldan – Carcaraña – HORARIOS