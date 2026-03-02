Castraciones gratuitas en Roldán: dónde estará el móvil durante marzo

El Área de Sanidad Animal de la Municipalidad de Roldán informa el cronograma de atención veterinaria y castraciones correspondiente al mes de marzo.

El programa de atención de Sanidad Animal, destinado al control poblacional de perros y gatos y a brindar atención primaria, hace público el esquema de trabajo previsto para las próximas semanas. Las actividades se desarrollarán del 2 al 13 de marzo en Villa Flores, en Plaza Güemes, y posteriormente del 16 al 27 de marzo en el Centro de Salud Beaudrix, ubicado en la intersección de Gálvez y Brown.

La atención primaria se realizará sin turno previo los días lunes, martes y jueves en el horario de 13 a 16 horas. En tanto, las castraciones se llevarán a cabo los miércoles y viernes, en los horarios de 13, 14 y 15 horas, requiriendo turno previo, el cual puede solicitarse telefónicamente al 341 5 633 548.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad que la castración es una herramienta fundamental para el control responsable de la población de perros y gatos, contribuyendo al bienestar animal y a la salud pública.

