“CONVOCATORIA ASOCIACION CIVIL VECINAL LOS AROMOS”

Se convoca a los Asociados de la ASOCIACION CIVIL VECINAL LOS AROMOS a Asamblea General Ordinaria para el sábado 25 de abril de 2026 a las 10 hs. en su sede social de calle Correa 232, de la ciudad de Roldán, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe; asimismo se hace saber que, de no reunirse la mitad más uno de los Asociados que se encuentran registrados en el padrón con derecho a voto en el horario indicado, la misma se realizará válidamente en segunda convocatoria a las 11 hs., con el número de asociados que se encuentren presentes, todo ello a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas y designación de dos asociados para que confeccionen y suscriban el acta de la asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario de Actas; 2) Consideración de las gestiones de la Comisión Directiva durante el Ejercicio 2025; 3) Consideración de las Memorias, Inventarios, Balances Generales, Cuentas de Gastos y Recursos, Informe del Revisor de Cuentas del ejercicio cerrados el 31 de diciembre 2025. 4) Planes y Acciones a desarrollar por la Comisión Directiva durante el 2025. 5) Fijación de las cuotas sociales, su mecanismo de determinación y actualización.

Por último, se hace saber a los Asociados con derecho a participar de la Asamblea que los documentos que serán considerados en la Asamblea se encuentran a disposición de los Asociados a partir del día de la publicación en la sede social de la Asociación de calle Correa 232 de la ciudad de Roldán dentro del horario de 13 a 19 hs.

ROLDAN, 11 de abril de 2026

LA COMISIÓN DIRECTIVA