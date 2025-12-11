En venta: lote de 730m2 con pileta y quincho en Funes Town u$s65.000
Ahora Desarrollos Inmobiliarios tiene en venta un terreno de 725 m2 en el barrio Funes Town
Características:
#Escriturado
#Cercado
#Forestado
#Puente entrada de auto
#Pileta de 6×3
#Quincho abierto de 8×4 y cuartito de guardado
#Parrillero
#Cimientos con planos para vivienda de 100 m2
Precio: u$s 65.000 (acepta permuta)
El Barrio Funes Town es abierto al cual se llaga por calle San Sebastián (límite entre Funes y Roldán). Se encuentra ubicado cerca de importantes desarrollos urbanísticos. Cuenta con dos avenidas principales con cordón cuneta. Muy cercano a vías de acceso rápido como la Ruta 9, autovía Jorge Newbery y rápido acceso a autopista.
Interesados contactarse con Pedro Destéfano al 3415 78-6091