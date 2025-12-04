En venta: casa en Puerto Roldán

VENTA – Casa en Country Puerto Roldán

¡Viví rodeado de naturaleza y confort!

Ubicada estratégicamente, con excelente acceso desde la AU 9 Rosario–Córdoba y a metros de la AO12, en uno de los barrios privados más buscados de la zona. Esta hermosa propiedad ofrece una combinación perfecta de diseño, funcionalidad y entorno natural.

La casa cuenta con:

• Amplio living comedor con excelente iluminación natural.

• Cocina independiente equipada, con barra desayunador ideal para encuentros informales.

• Tres dormitorios, uno de ellos en suite con baño privado.

• Dos baños completos, diseñados para brindar comodidad a toda la familia.

• Lavadero independiente, funcional y bien ubicado.

• Galería con quincho y asador, perfecta para disfrutar reuniones con familia y amigos.

• Pileta, ideal para refrescarse durante los días de verano.

• Grandes ventanales con vista abierta al parque, que integran el interior con el exterior y generan una atmósfera de tranquilidad única.

Una oportunidad excepcional para vivir en contacto con la naturaleza, disfrutando todas las comodidades de un country de primer nivel.

Propietario escucha oferta. De contado, muy buen precio.

Para agendar tu visita:

📞 Contacto: Sandra Szuber – 341 242 2926

📧 Email: sandra.ahoradesarrollos@gmail.com