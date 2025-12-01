Búsqueda laboral: empresa de Roldán incorpora asistente en sistemas de gestión MIP (Manejo Integrado de Plagas)

Búsqueda laboral: Empresa del Área Industrial de Roldán incorpora asistente en sistemas de gestión MIP (Manejo Integrado de Plagas)

La Empresa se encuentra en la búsqueda de estudiantes y/o profesionales recién recibidos en las carreras de Ingeniería en Alimentos, Química, Bromatología o Ingeniería Agrónoma

Responsabilidades

Llevar adelanté el sistema de gestión MIP.

Preparación de reportes diarios, semanales y mensuales a Clientes.

Controlar y seguimiento del cumplimiento en el uso del sistema de gestión en MIP.

Inventario y control de stocks de insumos.

Planificación semanal alineada a objetivos de Gerencia.

Carga de documentación en sistemas de gestión de Clientes

Requisitos

Perfil activo: mantener contacto fluido con los deptos. de calidad de nuestros Clientes.

Conocimiento en uso de Excell, Word, Paint, etc.

Orden y seguimiento

Persuasión y escucha inteligente

Proponer y desarrollar mejoras a la actividad

Predisposición para asistir a curso y capacitaciones

Contar con movilidad propia

Residir preferentemente en Roldán

Ofrecemos

Media jornada laboral

Empresa de servicios en constante crecimiento y cultura orientada al cliente

Trabajo 100% presencial

Posibilidad de afianzar conocimientos para la profesión

Interesados en el puesto enviar CV a RRHHsafroldan@gmail.com en formato PDF.