Importante empresa de Roldán abre búsqueda laboral para cubrir dos puestos
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
Empresa de la ciudad de Roldán abre una búsqueda laboral para cubrir dos puestos:
1) Operario de Producción
REQUISITOS:
* Disponibilidad horaria full time (excluyente)
* Experiencia laboral (preferentemente)
* Secundario completo
* Sin restricción de edad, sexo o género
2) Técnico
REQUISITOS:
* Disponibilidad horaria full time (excluyente)
* Experiencia laboral (preferentemente)
* Secundario completo
* Sin restricción de edad, sexo o género
*Título Técnico
Quienes cumplan los requisitos deben enviar CV por mail a:
Servicio.tecnico@generamas.com.ar