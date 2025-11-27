Importante empresa de Roldán abre búsqueda laboral para cubrir dos puestos

Empresa de la ciudad de Roldán abre una búsqueda laboral para cubrir dos puestos:

1) Operario de Producción

REQUISITOS:

* Disponibilidad horaria full time (excluyente)

* Experiencia laboral (preferentemente)

* Secundario completo

* Sin restricción de edad, sexo o género

2) Técnico

*Título Técnico

Quienes cumplan los requisitos deben enviar CV por mail a:

Servicio.tecnico@generamas.com.ar