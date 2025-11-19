Se vende fondo de comercio con más de 20 años de historia en Roldán

Fernández Pool inmobiliaria tiene a la venta un importante Fondo de Comercio ubicado en el centro de la ciudad de Roldán.

El mismo cuenta con más de 20 años de trayectoria y una clientela propia que lo acompañó a través del tiempo.

El rubro del negocio es Talabartería/ Regalería / Decoración, entre otros.

Interesados en la oportunidad de negocio deben contactarse por mail: fernandezpoolyasociados@gmail.com o por celular: 3413251706.

Algunas imágenes de lo que contiene el fondo de comercio: