Se vende fondo de comercio con más de 20 años de historia en Roldán
Está ubicado en pleno centro, en una de las principales y más transitadas avenidas de la ciudad.
Fernández Pool inmobiliaria tiene a la venta un importante Fondo de Comercio ubicado en el centro de la ciudad de Roldán.
El mismo cuenta con más de 20 años de trayectoria y una clientela propia que lo acompañó a través del tiempo.
El rubro del negocio es Talabartería/ Regalería / Decoración, entre otros.
Interesados en la oportunidad de negocio deben contactarse por mail: fernandezpoolyasociados@gmail.com o por celular: 3413251706.
Algunas imágenes de lo que contiene el fondo de comercio: