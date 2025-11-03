Ferretería de la zona Funes / Roldán busca vendedor para incorporar a su staff

Ferretería BUSCA

Puesto: VENDEDOR

Requisitos:

• Posición part- time turno tarde.

• 1 año de experiencia en ventas (preferentemente).

• Personas orientadas al cumplimiento de objetivos, con buena predisposición, trato y atención al cliente.

• Secundario completo.

• Manejo de redes.

• Se trabaja los fines de semana.

• Residir en Funes o zonas aledañas.

• Carnet de conducir al día B1.

Envía tu C.V con Referencias comprobables a:

laboralbusquedavendedor@gmail.com