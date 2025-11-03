Clasificados

Ferretería de la zona Funes / Roldán busca vendedor para incorporar a su staff

Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.

3 DE noviembre DE 2025

Ferretería BUSCA
Puesto: VENDEDOR

Requisitos:

• Posición part- time turno tarde.
• 1 año de experiencia en ventas (preferentemente).
• Personas orientadas al cumplimiento de objetivos, con buena predisposición, trato y atención al cliente.
• Secundario completo.
• Manejo de redes.
• Se trabaja los fines de semana.
• Residir en Funes o zonas aledañas.
• Carnet de conducir al día B1.

Envía tu C.V con Referencias comprobables a:

laboralbusquedavendedor@gmail.com

 

