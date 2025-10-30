Chalet en venta en barrio Santa Teresa, Roldán: u$s72.000

Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una cálida vivienda, en un entorno tranquilo y arbolado. Plantada sobre lote de 360 m2, se compone de 2 dormitorios, cocina- comedor, amplio quincho, cochera y galeria, piscina, encerrando una superficie de 168 m2 (90 cub y 80 semi cub).

Distribución funcional, amplios espacios iluminados. Orientación optima, frente al este, lo que permite completo ingreso de luz diurna.

Construcción tradicional, de ladrillos, aberturas aluminio, techo de teja. vecinos viviendo de manera permanente.

Más info acá