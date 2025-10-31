Casa en venta en Roldán: chalet en zona residencial fabulosa

Inmobiliaria Fernández Pool tiene a la venta una casa ubicada en Sargento Cabral 332 (Barrio El Charquito). Se trata de un Chalet en esquina en una zona residencial fabulosa, rodeada de propiedades de las mismas características.

Características principales:

• Lote de 835 m² (30,17 m de frente x 27,28 m de fondo)

• Superficie cubierta: 187 m²

• Orientación: Sur/Este – frente Este

• Valor: USD 200.000

Descripción:

Hermosa casa con jardín al frente y galería.

Amplio recibidor con dresuar, living con hogar a leña y piso de pinotea, comedor espacioso con salida al parque, cocina independiente, lavadero, baño principal, y cochera.

Cuenta con dos dormitorios con placares, y un baño amplio.

Los ventanales son de madera maciza, con persianas y rejas.

El parque está forestado y completamente cercado.

Precio y más info hacer click acá