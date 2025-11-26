Búsqueda laboral en Roldán: persona para tareas generales de mantenimiento
SE BUSCA: Persona práctica y con ganas de trabajar para tareas generales de mantenimiento y orden.
TAREAS A REALIZAR:
Limpieza y mantenimiento de áreas verdes.
Tareas de pintura y arreglos generales.
Mantenimiento edilicio básico.
Orden y limpieza de áreas externas.
Asistencia en tareas que puedan surgir en el día a día.
Cuidado, limpieza y alimentación de perros y caballos.
REQUISITOS:
Amante de los animales. Con experiencia en manejo de caballos (referencias comprobables, excluyente)
Ganas de trabajar y aprender.
Buena actitud, prolijidad y predisposición para tareas diversas.
Se valorará conocimiento en herramientas básicas y algún oficio.
Movilidad propia.
INTERESADOS: Contactar únicamente por WhatsApp al 341 5725349. Zona Roldán.