Búsqueda laboral en Roldán: persona para tareas generales de mantenimiento

SE BUSCA: Persona práctica y con ganas de trabajar para tareas generales de mantenimiento y orden.

TAREAS A REALIZAR:

Limpieza y mantenimiento de áreas verdes.

Tareas de pintura y arreglos generales.

Mantenimiento edilicio básico.

Orden y limpieza de áreas externas.

Asistencia en tareas que puedan surgir en el día a día.

Cuidado, limpieza y alimentación de perros y caballos.

REQUISITOS:

Amante de los animales. Con experiencia en manejo de caballos (referencias comprobables, excluyente)

Ganas de trabajar y aprender.

Buena actitud, prolijidad y predisposición para tareas diversas.

Se valorará conocimiento en herramientas básicas y algún oficio.

Movilidad propia.

INTERESADOS: Contactar únicamente por WhatsApp al 341 5725349. Zona Roldán.