Búsqueda laboral: Molinos Benvenuto incorpora Ejecutivo Comercial de alto rendimiento
Molinos Benvenuta se encuentra en la búsqueda de un Ejecutivo Comercial de alto rendimiento, orientado 100% a abrir nuevos mercados, aumentar ventas y gestionar clientes B2B del sector alimenticio e industrial.
La posición reporta directamente a Gerencia General.
Responsabilidades
# Desarrollo comercial activo: prospección, visitas, gestión de cartera y seguimiento.
# Apertura de mercados mayoristas, distribuidores, panificadoras, industrias y exportaciones regionales.
# Planificación comercial semanal alineada a objetivos de Gerencia.
# Cumplimiento de metas mensuales de ventas y nuevos clientes.
# Preparación de reportes comerciales simples, claros y accionables.
# Detección de oportunidades, análisis de competencia y tendencias del sector.
# Representación profesional de la marca en reuniones y rondas de negocios.
Requisitos
#Experiencia previa en ventas B2B (ideal alimentos, agro, industrial o logística).
#Competencias comerciales sólidas: negociación, cierre, manejo de objeciones, prospección.
#Perfil extremadamente activo: salir a buscar clientes.
#Disponibilidad full time.
#Excel básico y reportes simples.
#Competencias de personalidad buscadas
#Alto nivel de energía.
#Orientación a resultados.
#Autonomía real.
#Tolerancia a la presión.
#Orden y seguimiento.
#Persuasión y escucha inteligente.
Ofrecemos
#Sueldo competitivo + premios por objetivo logrado
#Empresa industrial sólida, en crecimiento y con cultura orientada al cliente
#Liderazgo cercano y profesional.
#Metas claras.
#Posibilidad de crecimiento real.
#Trabajo 100% Presencial.
Interesados en el puesto deben enviar cv a molinosbenvenuto@gmail.com con el asunto: Postulacion Ejecutivo Comercial, y una breve carta de presentacion. El Cv debe estar en formato PDF.