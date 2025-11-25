Búsqueda laboral: Molinos Benvenuto incorpora Ejecutivo Comercial de alto rendimiento

Molinos Benvenuta se encuentra en la búsqueda de un Ejecutivo Comercial de alto rendimiento, orientado 100% a abrir nuevos mercados, aumentar ventas y gestionar clientes B2B del sector alimenticio e industrial.

La posición reporta directamente a Gerencia General.

Responsabilidades

# Desarrollo comercial activo: prospección, visitas, gestión de cartera y seguimiento.

# Apertura de mercados mayoristas, distribuidores, panificadoras, industrias y exportaciones regionales.

# Planificación comercial semanal alineada a objetivos de Gerencia.

# Cumplimiento de metas mensuales de ventas y nuevos clientes.

# Preparación de reportes comerciales simples, claros y accionables.

# Detección de oportunidades, análisis de competencia y tendencias del sector.

# Representación profesional de la marca en reuniones y rondas de negocios.

Requisitos

#Experiencia previa en ventas B2B (ideal alimentos, agro, industrial o logística).

#Competencias comerciales sólidas: negociación, cierre, manejo de objeciones, prospección.

#Perfil extremadamente activo: salir a buscar clientes.

#Disponibilidad full time.

#Excel básico y reportes simples.

#Competencias de personalidad buscadas

#Alto nivel de energía.

#Orientación a resultados.

#Autonomía real.

#Tolerancia a la presión.

#Orden y seguimiento.

#Persuasión y escucha inteligente.

Ofrecemos

#Sueldo competitivo + premios por objetivo logrado

#Empresa industrial sólida, en crecimiento y con cultura orientada al cliente

#Liderazgo cercano y profesional.

#Metas claras.

#Posibilidad de crecimiento real.

#Trabajo 100% Presencial.

Interesados en el puesto deben enviar cv a molinosbenvenuto@gmail.com con el asunto: Postulacion Ejecutivo Comercial, y una breve carta de presentacion. El Cv debe estar en formato PDF.