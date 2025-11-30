Clasificados

En Venta: casa de 4 dormitorios en Roldán, apta crédito

30 DE noviembre DE 2025

EN VENTA:  Casa de 4 dormitorios ubicada en Barrio Punta Chacra #Roldán. Apta crédito hipotecario

Ideal para familias, ubicada en un terreno de 518mt2, con todas las comodidades: Living-comedor espacioso y luminoso

Cocina funcional con buen espacio de guardado

 

✔️4 dormitorios amplios

✔️Baño completo

✔️Galeria techada con parrillero, ideal para reuniones al aire libre

✔️Cochera para 2 vehiculos

✔️Gran jardin con mucho verde y potencial para ser ampliado

✔️Sistema de alarma instalado, brindando seguridad y tranquilidad

 

Ma. Fernanda

Agente Inmobiliaria

📱 341 – 3410501

Mat C.I 2154 –

@ahoradesarrollosinmobiliarios

