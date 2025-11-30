En Venta: casa de 4 dormitorios en Roldán, apta crédito
Toda la info acá un click.
EN VENTA: Casa de 4 dormitorios ubicada en Barrio Punta Chacra #Roldán. Apta crédito hipotecario
Ideal para familias, ubicada en un terreno de 518mt2, con todas las comodidades: Living-comedor espacioso y luminoso
Cocina funcional con buen espacio de guardado
✔️4 dormitorios amplios
✔️Baño completo
✔️Galeria techada con parrillero, ideal para reuniones al aire libre
✔️Cochera para 2 vehiculos
✔️Gran jardin con mucho verde y potencial para ser ampliado
✔️Sistema de alarma instalado, brindando seguridad y tranquilidad
Ma. Fernanda
Agente Inmobiliaria
📱 341 – 3410501
Mat C.I 2154 –
@ahoradesarrollosinmobiliarios