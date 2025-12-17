¿Puede Galatasaray fichar a Messi a préstamo?

El líder de la liga turca quiere traer de vuelta a Lionel Messi al fútbol europeo. La casa de apuestas global 1xBet analiza qué tan realista es este sueño.

Lo que se sabe del posible traspaso

El receso invernal de la MLS va de inicios de diciembre a finales de febrero. Es justo en ese periodo cuando Galatasaray pretende firmar a Leo Messi a préstamo. Según reportes de prensa, Inter Miami estaría dispuesto a dejarlo ir siempre que el club turco cubra el 100% del salario del jugador. Y no sería algo inédito: en 2012, Thierry Henry jugó varios meses a préstamo en el Arsenal mientras los New York Red Bulls estaban fuera de temporada. Incluso el propio dueño del Inter Miami, David Beckham, pasó del LA Galaxy al Milan bajo un acuerdo similar.

Galatasaray quiere a Leo, pero… ¿Messi realmente lo necesita?

“Nuestra situación financiera nos permite considerar incluso a Messi sin problema”, declaró el presidente de Galatasaray, Dursun Özbek. Y es cierto que los fichajes de Victor Osimhen (€75M), Wilfried Singo (€30.77M) y Uğurcan Çakır (€27.5M) prueban que el club turco tiene músculo económico. Pero… ¿alcanza para Messi?

Leo eligió mudarse a Estados Unidos por la comodidad de su familia, en lugar de Arabia Saudita, donde hubiese recibido ofertas mucho más altas de lo que Galatasaray puede pagar. Además, al retirarse será co-propietario del Inter Miami y su futuro personal y emocional lo sigue vinculando a Barcelona.

¿Dónde entra Turquía en este mapa? Es inútil especular cuántos guardaespaldas necesitaría para escapar del fervor turco. Lo que sí está claro es que en mediados de 2026 habrá elecciones presidenciales en Galatasaray. Por eso, las declaraciones de Özbek parecen más populismo futbolero que una operación real: calentar a la afición y sumar simpatías.

Galatasaray domina la Süper Lig y sueña en grande con la Champions, pero Lionel Messi juega en otra dimensión. Al final, da igual si todo fue un movimiento de relaciones públicas o simplemente un deseo de Dursun Özbek. El presidente de los Leones logró ponerse en el centro de la conversación, y el club turco acaparó todos los titulares.

¿Importa realmente el tiempo de juego para Messi?

Algunos expertos creen que casi tres meses sin fútbol competitivo podrían afectar la forma de Messi antes del Mundial. Pero nuestro capitán tendrá margen suficiente para ponerse a tope. Además, evitaría riesgos de lesiones, algo crucial considerando que la Süper Lig es famosa por su estilo intenso y físico. Y no es un torneo donde las estrellas reciban demasiado trato especial: la pasión turca se transmite al campo con facilidad. Una opción ideal para Messi sería un regreso temporal a Barcelona, aunque ese movimiento parece muy poco probable.

