El Dengue en agenda: el Municipio refuerza la prevención en geriátricos

En el marco de la campaña “Objetivo Dengue”, la Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud Pública, comenzó una nueva etapa de acciones de prevención del dengue con visitas a geriátricos de la ciudad, luego de las intervenciones realizadas en clubes deportivos.

Estas recorridas tienen como objetivo concientizar a las instituciones sobre la importancia de reconocer al dengue como un problema de salud presente y futuro, destacando que la participación comunitaria es la estrategia más efectiva para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Durante las visitas a los geriátricos, los equipos municipales realizan una recorrida y observación del entorno, identifican y registran los lugares donde pueda acumularse agua y trabajan en la clasificación de objetos útiles e inservibles. Estos últimos son desechados, mientras que los elementos útiles se colocan bajo resguardo del agua cuando no están en uso, promoviendo el ordenamiento ambiental.

Al respecto, la subsecretaria de Medio Ambiente, Brenda Zaldivar, remarcó: “Estamos concientizando porque la participación comunitaria es la mejor estrategia de prevención. Todos y cada uno, desde su lugar, puede eliminar o evitar criaderos de Aedes aegypti. Menos Aedes, menos dengue”.

De esta manera, el municipio continúa trabajando de forma articulada en territorio, reforzando la campaña “Objetivo Dengue” y el compromiso comunitario como eje central para proteger la salud de los vecinos de Roldán.