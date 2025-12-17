Juicio por el asesinato del Gendarme: este jueves se conocerá la sentencia a los tres imputados

El juicio por el asesinato al gendarme Gustavo Elorrietta, llegó a su fin este martes.El crimen que se cometió en el mes de julio del 2022 empieza a tener su final.Se trató de un crimen intrafamiliar motivado, según la Fiscalía, por codicia, pero también por despecho. En el banquillo se encuentran Mercedes Encina Flores (50), la exesposa del gendarme, y dos jóvenes: Mario Faetani (29) y Alex Galarza (21). Estos eran amigos del otro Alex, el hijo adolescente de Elorrieta, cuyo proceso transitó en el fuero de menores con prisión perpetua. El jueves se conocerá la sentencia definitiva a los tres imputados.

‘‘El pasado martes se terminó el juicio con los alegatos y el jueves 18 de diciembre a las 13hs en el Centro de Justicia Penal de Rosario se conocerá la sentencia para los tres imputados’’, señaló Florencia Delgado, la abogada querellante de la causa en dialogo exclusivo con El Roldanense.

El tribunal que emitirá su dictamen está integrado por los jueces Natalia Benvenuto, María de los Ángeles Granato y Hebe Marcogliese. La fiscal Carla Ranciari pidió condenas a prisión perpetua por homicidio doloso cuádruplemente calificado: por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de más de dos personas y por codicia, en calidad de coautores. Los acusados son asistidos por la defensa pública.

También se les atribuyó a los tres acusados haber actuado, sabiéndolo y con voluntad, con la finalidad de obtener beneficios económicos, los cuales lograron mediante la adquisición de dinero en efectivo a través de extracciones bancarias en cuentas del Banco de la Nación Argentina y del Banco Santander, de las cuales Elorrieta era titular, y la utilización de su identidad para la obtención de préstamos en efectivo en una institución de ese tipo y para la compra de una placa de video mediante Mercado Libre.

Además de la evidencia material —como los rastros de sangre detectados en varias habitaciones de la casa de calle Larrea y en el baúl del Bora que era de Elorrieta y se usó para trasladar el cuerpo; las jeringas con las que se cree lo inyectaron y otros elementos secuestrados en allanamientos que todavía deben peritarse—, en la causa hay testimonios de personas muy cercanas a Galarza y a Faetani que dieron cuenta de un comportamiento cada vez más raro en ambos, acentuado en las semanas previas a la llegada de Elorrieta el 10 de julio, y luego a la posterior muerte del gendarme.