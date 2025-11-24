Caso Elorrieta: se conoció la fecha de inicio del juicio a los implicados en el asesinato del gendarme

El principio del fin. El próximo 3 de diciembre comienza el juicio por el homicidio de Gustavo Elorrieta, el gendarme que fue asesinado salvajemente en Roldán en julio de 2022.

Luego de que el juez de primera instancia el pasado miércoles 3 de septiembre de 2025 admitiera la acusación de los imputados, y determinara que tras el crimen, los acusados buscaron obtener beneficios económicos mediante extracciones bancarias de las cuentas de la víctima, la contratación de préstamos y hasta compras digitales utilizando su identidad, se conoció cuando comienza el juicio.

Esta semana se confirmó que el juicio será desde el próximo 3 de diciembre hasta el 12 del mismo mes, donde se realizará la lectura de sentencia.

Cabe mencionar que según lo informado por Florencia Delgado, la abogada querellante de la causa, se buscará que a todos los imputados le dicten prisión perpetua.