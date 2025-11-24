La Municipalidad refuerza la lucha contra el dengue con controles en los clubes de la ciudad

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud Publica, continúa desarrollando acciones en el marco de la campaña “Objetivo Dengue”, que en esta etapa incluyó recorridas e inspecciones en diversos clubes de la ciudad para reforzar las medidas de prevención y control del mosquito Aedes Aegypti.

Durante esta etapa, los equipos municipales visitaron el C.C.U.P., CAI Vóley, la Soc. Sportiva Recreativa y Sportsman, donde mantuvieron encuentros con dirigentes, personal de mantenimiento y socios. En cada institución se trabajó en la identificación de posibles criaderos, se brindaron recomendaciones sobre el uso adecuado del repelente, la importancia del descacharrado y la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente señalaron que estas visitas permiten “coordinar en conjunto acciones directamente en territorio, acercar información precisa a los roldanenses, fortalecer y promover el compromiso activo y comunitario en la prevención del dengue”.

El operativo continuará en los próximos días con la visita a otras entidades deportivas de la ciudad, donde, de manera conjunta, se recorrerán canchas, depósitos y sectores externos, reforzando las acciones de concientización y prevención.

En paralelo, se continúan realizando operativos de fumigación espacial.

Como parte de la campaña preventiva, el Gobierno Municipal habilitará, desde el próximo lunes, volquetes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar a los vecinos el descarte de objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito.