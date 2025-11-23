Un mundo de posibilidades: Conferencia de Coaching en Rosario

El próximo 11 de diciembre se llevará adelante en Rosario la conferencia: “Un mundo de posibilidades” que organizan los alumnos de primer año de la escuela de coaching ECOA Funes con un propósito fundamentalmente solidario.

Un evento que propone aproximarse al Coaching como disciplina y entender sus beneficios a través de la charla que presentaran los disertantes Liz Marisol Benitez, Lucas Bautista y Pablo Peghazzo, quienes profundizarán en tres ejes esenciales:

# La relación con los otros

# La relación con vos mismo

# La relación con las circunstancias

Si te animas a vivir una experiencia diferente, este encuentro te brindara herramientas conversacionales, claridad y un impulso renovado para afrontar tus desafíos personales.

La conferencia se va a desarrollar el 11 de diciembre a las 19 hs en LUA Salón de eventos, España 848, Rosario y es a total beneficio de la Fundación “Tu eres digno” de la localidad de Arroyo Seco, que se encarga de ayudar a niños y adultos mayores con tareas asistenciales y sociales.

Para conseguir tus entradas comunícate por WhatsApp a los siguientes contactos:

3412120898/ 3415608124

Los cupos son limitados!

Para más información o para participar como sponsor seguinos en @conferencia.coaching2025