San Jerónimo: el novedoso sistema que usa la comuna junto a estudiantes secundarios para relevar el arbolado público

En un trabajo conjunto con alumnos del Colegio Immanuel Kant, y utilizando una aplicación que permite tomar imágenes y datos para geolocalizar cada especie, la comuna avanza con un relevamiento necesario para conocer detalladamente la realidad del arbolado de toda la localidad.

«Esta semana, junto a alumnos de 6to año del Colegio Immanuel Kant arrancamos un trabajo de relevamiento del arbolado público en toda la localidad. La finalidad es conocer la cantidad de especies de árboles para evaluar su salud, ubicación y en base a esta información avanzar con las medidas necesarias para mejorarlo», comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos

El trabajo se realiza a través de una aplicación, en la cual se incorporan los datos requeridos y se toma una fotografía de la especie censada. Para su utilización, los alumnos recibieron charlas de capacitación.

Dentro de la información relevada en la aplicación llamada CenArb, se encuentran las características en cuanto a especie, tamaño, geolocalización y edad de los mismos.

Este trabajo se realiza en línea con las políticas de cuidado del ambiente de la Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático (RAMCC), espacio del que la comuna de San Jerónimo Sud es parte.

Se viene la Maratón Saludable 2025

El próximo 30 de noviembre la localidad vecina a Roldán volverá a recibir a los corredores que año a año se van sumando a este maratón.

Con distancias que van desde los 4k a los 8k, todavía queda tiempo para quienes quieran sumarse a esta actividad que continúa creciendo todos los años.

La inscripción se puede realizar desde la página www.cronorav.com.ar y la organización contará con premios especiales para los tres primeros por categoría, y «Medallas Finisher» para todos los corredores que crucen la meta.