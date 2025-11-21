Cloacas en Punta Chacra: “Hay un acuerdo entre las partes y en los próximos días habrá novedades”

El intendente Daniel Escalante recibió a El Roldanense y, ente los temas sobre los que giró la entrevista, estuvo el de las cloacas del barrio Punta Chacra. Al respecto, el mandatario anticipó: “En los próximos días se va a poder anunciar el acuerdo entre la Municipalidad, desarrollador y la cooperativa de agua”, al tiempo que destacó el rol que tuvo el concejal e intendente interino Carlos Alustiza en el mencionado acuerdo.

“Es un tema que lo tomamos de la misma forma que tomamos el barrio San Andrés que tenía un conflicto judicial que venía de años o lo que teníamos en Tierra del Sueños 3. Con Punta Chacra vamos a llegar a buen puerto, se está redactando ya un acuerdo donde Coprol tiene que hacerse cargo de la obra y el desarrollador tiene que terminar algunas cuestiones que no había terminado”, desarrolló.

“En lugar de pelearnos con todos los desarrolladores como se había hecho en las gestiones anteriores lo que hicimos fue sentarnos, dialogar, llegar a acuerdos, de eso se trata la política. Entiendo que los tiempos quizás no son los que quiere el vecino, pero es mucho mejor que ir a un juicio que termina perjudicando a todos. Hoy por hoy hay un acuerdo de palabras entre el desarrollador, la cooperativa y la municipalidad. Se está redactando y se está por firmar”, reiteró Escalante.

El intendente destacó el rol que cumplió Alustiza en este proceso de entendimiento: “Eso tiene nombre y apellido: Carlos Alustiza. No solo ahora que le tocó hacerse cargo del Ejecutivo por mi enfermedad sino que venía trabajando el tema desde antes en el Concejo. Esto va a terminar con buena resolución para todas las partes. Es un gran hacedor”, destacó.

Asimismo, anticipó que para Punta Chacra se viene otra resolución importante: “Litoral Gas estaría haciendo inspecciones para habilitar la primera parte en los próximos días”, contó.