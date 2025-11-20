Preocupación en padres de la Primaria N°1399 por falta de bancos para Primer Grado

Durante la mañana de este jueves se realizó el sorteo para el ingreso a Primer Grado en la escuela primaria N°1399 de barrio La Posta y más de 30 niños se quedaron afuera. Así lo manifestaron, con preocupación, padres de los alumnos. Consultados sobre la situación, desde el municipio aseveraron que las aulas en marcha se terminarán para el ciclo 2026 y que la Provincia garantizará los bancos en la ciudad.

“Más de 30 familias nos enteramos hoy que los niños y niñas que ingresan a primer grado en el ciclo lectivo 2026, se quedamos sin vacante. Una situación muy triste, preocupante, que atenta con un derecho fundamental de niños y niñas que es garantizar la educación pública”, señaló una mamá en diálogo con El Roldanense.

“Las obras de las aulas quedaron a mitad de construcción y no hay un espacio físico para que dicten sus clases”, arremetió visiblemente indignada.

Las aulas a las que se refiere, son los dos salones que se habían comenzado a levantar a principios de año con fondos del programa Mil Aulas y que desde la Municipalidad aseveraron que estarán finalizados para el ciclo lectivo del año que viene.

“Ya certificamos el avance de obras y estamos esperando el segundo desembolso para continuar”, detallaron en diálogo con este medio.