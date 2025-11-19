Con 82 lotes y desarrollado detrás de Bosque Azul, pide pista un nuevo barrio abierto en Roldán

Este martes se presentó en el Concejo el pedido de cambio de urso de suelo de zona rural a área urbana A3, de extensión y completamiento urbano, a los fines de poder llevar a cabo Enero, un nuevo barrio abierto residencial en la ciudad de Roldán.

El pedido lo hace el Fideicomiso Enero, constituido por personas físicas algunas de las cuales son las propietarias de la tierra: dos franjas que suman unas 6,5 hectáreas ubicadas detrás del barrio Bosque Azul.

Según consta en el proyecto presentado en el Concejo, el barrio contará con alumbrado publico, red de gas, reservorio, calles pavimentadas, espacios verdes y recreativos y un total de 82 lotes. Los diseños de las calles fueron hechos de forma tal que continúen las ya existentes para que la urbanización sea integrada a su entorno

Los impulsores del desarrollo presentaron un informe hídrico preliminar el cual, según consideran, “arroja inmejorables condiciones de urbanización en la zona”

“La localidad de Roldán se encuentra ubicada estratégicamente configurando un nuevo polo de emprendimientos urbanísticos, por la calidad de vida que ofrece a su población, siendo un aporte trascendental para la contribución al desarrollo y mejoramiento de las adyacencias del mismo, en función de la construcción de una nueva y moderna zona urbana como extensión y completamiento de la zona urbana que ya existe contigua al presente proyecto”, puede leerse en la presentación realizada.

“El objetivo del emprendimiento es proponer una nueva urbanización que pueda brindar un estilo de vida sana, segura y estable, en un entorno ideal de naturaleza, libre de contaminación acústica, visual y física, necesario, casi indispensable para el creciente asentamiento en las zonas que se pretende urbanizar y para ello han sido considerados lotes de terreno accesibles, con inmejorables accesos”, agrega.