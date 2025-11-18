Una camioneta y una moto colisionaron sobre ruta 9: dos personas sufrieron heridas leves

Un accidente entre una moto Honda Tornado y una camioneta Chevrolet S10 se produjo cerca de las 18.30hs de este martes sobre Ruta 9 y Saavedra, a una cuadra de la Estación de Servicios Km 330.

Los ocupantes de la moto, un joven de 20 años oriundo de Roldán y otro de 16 de San Jerónimo, se llevaron la peor parte y debieron ser atendidos en el SAMCO local. Sin embargo, no sufrieron heridas de gravedad.

El vehículo de mayor porte era conducido por un roldanense que no sufrió daños por el impacto.