Una voz que ilusiona: la niña roldanense que se animó a mostrar su talento y ganó un concurso de canto

Con solo 12 años de edad, la joven roldanense Allegra Milessi se transformó en una de las voces más sobresalientes de la región. Apasionada por la música desde pequeña, este año se animó a llevar su talento de las mesas familiares a los grandes escenarios. Se presentó en diversas peñas folclóricas y hace poco tiempo ganó un gran concurso de canto de la región, en el que participaron más de 100 personas. Y no solo eso, en este breve camino recorrido mostró que sabe adaptarse a diferentes géneros musicales.

“Participó de La Voz Funense, un certamen que tuvo tres instancias, y fue electa como ‘La Voz de Funes’”, contó con orgullo su madre, Vanesa, en diálogo con El Roldanense. Lejos de amilanarse ante la gran cantidad de competidores, fue pasando las diferentes etapas del encuentro musical y tuvo una gran performance en la gala de cierre. “En la primera ronda cantó una zamba y en la semifinal hizo ‘Confieso’, de Kany García. Luego, en la final cantó la canción ‘Costera’”, describió la mamá, quien junto a su familia acompaña cada paso de la niña.

Luego de descollar en la ciudad vecina, lo hizo en tierras cordobesas. “El fin de semana cantó en Carlos Paz junto a Miniband, una banda creada por la escuela de música Funes Art. El grupo está integrado por chicos que tocan distintos instrumentos y ella es la voz”, describió. Y mientras su sueño avanza a pasos agigantados, hay una fecha resaltada con marcador rojo en el futuro cercano: será parte de la peña folclórica que realizarán los Bomberos el domingo 23 en el Paseo de la Estación y, por primera vez, se presentará en Roldán.

Más allá de que habitualmente canta folclore, junto a su nueva banda hace canciones de rock nacional. “Ella empezó a cantar en reuniones familiares, aunque su gusto por la música es de siempre. Desde mayo hasta noviembre se presentó en diferentes peñas de ciudades vecinas como Rosario, San Lorenzo y Granadero Baigorria”, expresó Vanesa, entusiasmada con el crecimiento de la joven Allegra, quien cada semana asiste a la escuela 1399 de Tierra de Sueños 1 y se ilusiona con seguir creciendo ligada a la música.