Cocaína a domicilio: detuvieron a la conductora de un taxi que trasladaba un paquete con droga

Personal policial del Comando Radioeléctrico de Roldán detuvo en el mediodía de este lunes a la conductora de un taxi luego de que, en medio de un patrullaje de rutina, observaran el momento en el que la mujer retiraba un paquete de un domicilio ubicado en Villa Flores, el cual había sido allanado varias veces por delitos relacionados a la ley de estupefacientes.

Según el parte policial, tanto la mujer que entregó el paquete como la taxista mostraron actitudes sospechosas al notar la presencia de los uniformados, quienes comienzan a seguir el vehículo y logran detenerlo en calle Los Tilos al 1400.

Al tratar de ser identificada, la conductora del taxi se excusa diciendo que estaba trabajando para Uber y que se encontraba llevando un paquete hacia Boulevard de las Gracias 757.

En ese momento, los policías requisan el vehículo y encuentran el paquete, el cual contenía “una sustancia similar a la cocaína en piedritas varias”.

Tras realizar la consulta con fiscalía de Flagrancia, se ordena la detención de la mujer, que reside en la ciudad.