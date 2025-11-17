Después de trabajar varios años en comercios, reunió experiencia y abrió su propio local: Cavi Bosque & Jardín

Apasionado desde joven por trabajar en el patio y por ordenar espacios exteriores, Nazareno siempre supo que su vida estaría ligada al cuidado de parques y jardines. Comenzó a trabajar en un taller de Roldán en el que arreglaban herramientas de jardín y, tras algunos meses de acumular experiencia, pensó en abrirse paso e inaugurar su propio local. De esa manera nació CAVI – Bosque y Jardín, un comercio nuevo en la ciudad en el que vende repuestos y accesorios para motoimplementos junto a todos los productos necesarios para acondicionar espacios verdes.

El nombre del local no es casual sino un homenaje a sus padres, Carlos y Viviana, que fallecieron hace 15 años. “Siempre me gustó el cuidado de los parques, de chiquito. Me acuerdo de estar en mi casa, agarrar la máquina y ponerme a cortar, acomodar o desmalezar. Es algo que me interesa y lo tengo presente desde hace mucho tiempo”, contó al comienzo de la charla con El Roldanense. “No es un rubro en el que esperaba desarrollarme, fue como que cayó de golpe, pero me gusta mucho y sé que es necesario en Roldán. Esta ciudad es un enorme espacio verde y por eso me la jugué, porque sé que va a andar bien”, describió.

El comercio está enfocado principalmente en repuestos para desmalezadoras, motosierras, generadores y todo el equipamiento o motoimplementos que utilizan los parqueros o alguien particular para cuidar su jardín. “También hay herramientas como mochilas de mano, pulverizadores, pistolas, mangueras de riego y para limpieza de piletas, y acoples”, señaló. Además, lo básico para el mantenimiento de la pileta: barrefondos, bochas, rejillas, canastas para el recirculado y productos como fungicida, herbicida y cloro triple acción.

Los años que pasó en el taller lo incentivaron a abrir su propio espacio. “A raíz del tiempo que trabajé allí, me surgió la iniciativa de abrir la casa de repuestos. Muchas veces veía que los clientes se encontraban con la falta de esas cosas o con la demora en conseguirlos”, explicó. “Me puse a investigar, hablé con los proveedores y pude abrir el local. Acá tenemos todo, desde el tornillo más chiquito al repuesto más difícil de conseguir, así sean cilindros, pistones, rollos de tanza o cabezales. Absolutamente todo”, detalló Nazareno.

El negocio se ubica por calle San Juan, a metros de Brown, y abre de lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20 horas, y los domingos de 9 a 12:30. “Tengo las mejores expectativas para esta temporada de verano que ya arrancó. Ha entrado mucha gente tanto a comprar como para conocer el local y tenerlo en cuenta”, se envalentonó. “Muchos me dijeron lo mismo, que no conocen otro lugar que ofrezca todo lo necesario para solucionar la limpieza del parque. Es para profesionales y para los que cuidan el patio de su casa”, aseguró.