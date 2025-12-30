Con DJ en vivo, Roldán recibe el año con una fiesta en el Playón

La ciudad de Roldán se prepara para comenzar el 2026 con una propuesta pensada para compartir, celebrar y disfrutar en comunidad. El próximo 1 de enero, desde las 2 hasta las 5 de la mañana, el Paseo del Bicentenario será el punto de encuentro para vivir una madrugada especial cargada de música, energía y buena vibra.

La celebración contará con la musicalización en vivo de DJ Matías Delay, quien será el encargado de acompañar la noche con ritmo y alegría, generando un ambiente festivo para recibir el nuevo año de la mejor manera.

Desde la Municipalidad invitan a vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta pensada para compartir, reencontrarse y celebrar la vida, el encuentro y la energía que caracteriza a la comunidad.